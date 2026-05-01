El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo cubierto que se mantendrá a lo largo de la mayor parte de la jornada. Las primeras horas de la mañana presentarán un panorama de nubes altas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes de Bueu podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. Esto puede ser un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 11:00, con velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad moderada que podría ser refrescante para los paseantes.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados, proporcionando un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 21:34, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones agradables para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre en Bueu.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.