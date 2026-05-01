El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 20 grados.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes altas que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la mayor parte del día estará dominada por nubes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta aumenta ligeramente, alcanzando un 10% en ciertos periodos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar muy nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la alta humedad podría generar algunas nieblas en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y que estén atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.