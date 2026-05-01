El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Baiona, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas alrededor de los 15 grados . A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde.
A partir de las 3 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo hasta las 9 de la mañana. Durante este periodo, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 86% y el 88%. El viento soplará del este a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en la mañana.
A partir de las 10 de la mañana, el cielo se tornará más nuboso, con un incremento en la cobertura de nubes que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 15 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 17 grados entre las 1 y las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 79% a las 11 de la mañana y bajando hasta el 72% hacia las 3 de la tarde.
Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas predominando hasta las 6 de la tarde. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su velocidad a medida que avanza la tarde, alcanzando hasta 13 km/h.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 75% hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá nuboso hasta la medianoche, cuando se espera que las nubes comiencen a despejarse, permitiendo que las temperaturas caigan a 15 grados.
En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente despejado en la mañana, con un aumento de la nubosidad en la tarde y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.
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