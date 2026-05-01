El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, As Neves se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura oscilará entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en la mañana, con mínimas de 9 grados a primera hora.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa moderada proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que podrían desarrollarse algunas lluvias ligeras o chubascos en la tarde, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de 0.1 mm.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, la situación no parece ser alarmante, y la mayor parte del día se disfrutará de un tiempo relativamente tranquilo antes de que las condiciones cambien hacia la tarde.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.