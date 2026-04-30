El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser constante, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes lleven consigo paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender ligeramente. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas moderadas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán nubes altas que podrían dar lugar a un ambiente más nuboso. La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un ambiente mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los vientos del sur-suroeste aportarán algo de frescura, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo. La puesta de sol se espera para las 21:34, ofreciendo un cierre de jornada que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.