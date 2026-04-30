El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 100% entre las 8 y las 14 horas. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en algunos periodos. La lluvia será más intensa en las horas centrales del día, pero se espera que disminuya hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos en que el viento sea más fuerte. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 18 km/h a lo largo del día, lo que sugiere que, aunque habrá momentos de calma, también habrá ráfagas que podrían ser notorias.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda a unos 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:34, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no carecerá de su encanto primaveral. Los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos breves bajo la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.