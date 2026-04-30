El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 08:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas durante este periodo. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 0.3 mm, lo que, aunque no es significativo, puede resultar suficiente para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 81% y el 93% a lo largo del día. Esta combinación de factores hará que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, no se anticipan eventos severos. La tarde se presentará con un cielo aún cubierto, pero con algunas posibilidades de que las nubes se disipen ligeramente hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.