El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 11 y 18 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en la mañana y 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00, y un 40% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vila de Cruces experimenten algunas lluvias ligeras a lo largo del día, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% entre las 02:00 y las 08:00, y un 10% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea mínima, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de tormenta, es poco probable que se desarrollen fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:32, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para esta época del año.

Los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.