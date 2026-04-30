El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 100% de precipitación. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 86% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 25% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas, aunque no se prevén fenómenos severos. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto con algunas nubes altas, que podrían dar paso a claros temporales, pero la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 15 grados hacia las últimas horas del día. La humedad seguirá siendo un factor importante, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. En resumen, un día de abril típico en Vigo, con un tiempo variable, donde la lluvia y la nubosidad serán protagonistas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.