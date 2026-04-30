El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvias ligeras. Se espera que la precipitación sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, lo que indica que, aunque hay un 90% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, esta será escasa y no debería causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las temperaturas tenderán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, antes de caer nuevamente hacia la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque hay un riesgo de tormentas, es más probable que se mantenga en un nivel bajo, con condiciones más tranquilas hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:33, las temperaturas se situarán alrededor de los 16 grados , con cielos aún cubiertos y una ligera disminución en la humedad. La noche se presentará tranquila, con cielos nublados y temperaturas que descenderán a 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Valga experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas, especialmente en las primeras horas, y disfrutar de la tarde, que podría ofrecer un respiro en la actividad de las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.