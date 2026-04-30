El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 21 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún se prevén algunas lloviznas esporádicas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad. Los amantes de la naturaleza y los paseantes deben estar preparados para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo corto, siempre y cuando se esté preparado para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.