El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 30 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 21 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún se prevén algunas lloviznas esporádicas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren al aire libre.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia podrían afectar temporalmente la claridad. Los amantes de la naturaleza y los paseantes deben estar preparados para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo corto, siempre y cuando se esté preparado para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
- Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
- Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
- Revolución en los gimnasios 'low cost' de Vigo: la fusión de Vivagym y Synergym condiciona la apertura de dos centros