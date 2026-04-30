El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir del periodo de las 03:00 a.m., se prevé la llegada de lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.3 mm. Esta tendencia de lluvias ligeras continuará durante la mañana, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará un 45% entre las 02:00 y las 08:00 a.m.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo. A pesar de este ligero aumento, la nubosidad persistirá, y las probabilidades de lluvia seguirán presentes, aunque con una disminución en la intensidad. La precipitación acumulada podría llegar a 0.1 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 02:00 p.m.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas se reducirá considerablemente en la tarde, bajando a un 20% entre las 08:00 a.m. y las 02:00 p.m., y a un 25% entre las 02:00 p.m. y las 08:00 p.m. A medida que caiga la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 16 grados .

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones inestables y llevar paraguas si planean salir durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.