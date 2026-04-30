El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más frescas de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 95%. Se anticipa que la cantidad de lluvia será ligera, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en total.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con direcciones que incluirán el sureste y el este, aunque manteniendo velocidades moderadas.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve aumento durante la tarde, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:32, marcando el inicio de un ambiente más fresco.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los ciudadanos de Soutomaior deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.