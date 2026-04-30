El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no superarán los 18 grados en su punto máximo. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 95% de probabilidad de precipitaciones. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 30% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, las tormentas no se prevén como un fenómeno generalizado, sino más bien como eventos aislados.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:32, momento en el que el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable, dado el alto riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas de hoy en Silleda son un recordatorio de la inestabilidad típica de la primavera, donde los cambios pueden ser rápidos y las precipitaciones, aunque escasas, son una posibilidad real.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.