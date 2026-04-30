El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 90% en ciertos periodos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, proporcionando un respiro a los que se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes, o bien, para realizar actividades bajo techo, mientras se espera que el tiempo mejore hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.