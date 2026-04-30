El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" a lo largo del día. Esto sugiere que la luz solar será escasa, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo habitual.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, aumentando gradualmente hasta los 22 grados hacia el final de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 85% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que los residentes de Salvaterra de Miño experimenten lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. Las condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia podrían influir en la planificación de actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A medida que el día avance, la nubosidad persistirá, y aunque las probabilidades de tormenta son bajas, se registran un 40% de probabilidad de tormenta entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría generar algunas inquietudes en la población. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, se espera que la probabilidad de precipitación disminuya, permitiendo que la noche transcurra con cielos más despejados.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.