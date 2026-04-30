El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 19 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 14 grados, mientras que la máxima se espera alrededor de las 15:00 horas, con un leve aumento a 19 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento serán más intensas entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que las ráfagas alcancen su máxima velocidad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos frecuentes, con una probabilidad de tormenta que se reduce a un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.