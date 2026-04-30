El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 30 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados . La previsión indica que la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en momentos puntuales.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvias escasas. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá en un 80% hasta las 20:00 horas.
En cuanto a la actividad tormentosa, se espera un 25% de probabilidad de tormentas entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que la noche será más tranquila.
Los cielos comenzarán a despejarse hacia la tarde, con la aparición de nubes altas que darán paso a un ambiente más despejado en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 21:34, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer más despejado.
En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia durante las horas centrales del día, pero también disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
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