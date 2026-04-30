El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 04:00 a las 06:00, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente entre las 08:00 y las 14:00, alcanzando un 100% en este intervalo, lo que sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para la lluvia.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados alrededor de las 16:00. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento suave podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas también está presente, con un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones húmedas y frescas que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.