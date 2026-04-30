El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con un ligero descenso a 14 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados, pero con la llegada de nubes altas, la sensación de calor podría verse mitigada. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en la atmósfera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias escasas. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.