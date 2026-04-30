El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se prevé un tiempo mayormente nublado en Pontecesures, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con condiciones que se mantendrán cubiertas durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 12 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se registren lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mañana y disminuirá ligeramente a medida que avance el día.

La humedad será un factor notable, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la mañana, disminuyendo a un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios en la dinámica atmosférica.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.