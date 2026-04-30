El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 4 de la madrugada, se prevé que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, que se extenderán hasta la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 95% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten algunas gotas de lluvia.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y los 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados hacia las 4 de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta el 53% por la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 20% entre las 8 de la tarde y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:32, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
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