El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados al inicio del día. A medida que avancen las horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las primeras horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco, con una humedad relativa que se mantendrá alta, oscilando entre el 76% y el 95% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. En las horas más activas, especialmente en la mañana, se podrían registrar ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas persistirán, lo que podría ofrecer un respiro a la lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados hacia el final de la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 21:32, momento en el que el cielo podría mostrar un ligero cambio hacia condiciones más despejadas.

Es importante que los habitantes de Ponte Caldelas se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones húmedas, la jornada ofrecerá momentos de calma y frescura, ideales para disfrutar de un paseo bajo las nubes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.