El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 16 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 15 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante los momentos de mayor actividad de lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se reduce considerablemente después de las 20:00, lo que sugiere que la noche podría ser más tranquila en términos de clima.

En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco en Poio, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para cambios repentinos en el tiempo si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.