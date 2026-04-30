El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura fluctúe entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede intensificar la percepción de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. En las horas más activas del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este y el noreste en la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Además, existe un 40% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 02:00 a 08:00, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varias horas.

Los cielos permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día, con algunas horas de nubosidad alta en la tarde. Esto limitará la aparición de rayos de sol, lo que podría afectar el estado de ánimo de los habitantes. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la nubosidad podría comenzar a despejarse ligeramente, permitiendo que el sol se asome antes del ocaso, que se espera para las 21:32.

En resumen, los residentes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.