El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad continuarán, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia a partir de las 8:00, aunque aún se espera que el cielo permanezca cubierto. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 16 grados, y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 19 grados . Sin embargo, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se espera que no haya precipitaciones. A pesar de esto, la humedad seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero la sensación de humedad seguirá presente. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo probablemente estará cubierto, lo que podría limitar la visibilidad de los colores del ocaso.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.