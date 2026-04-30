El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante las primeras horas. A partir de las 03:00, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en el periodo de 03:00 a 04:00, donde se prevé una precipitación de 0.2 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 93% y bajará a un 59% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría verse afectada por la presencia de viento.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 18 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 90% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, alcanzando solo un 20% entre las 14:00 y las 20:00. La posibilidad de tormentas también es relevante, con un 50% de probabilidad en la mañana y un 15% en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 15 grados, con una humedad que aumentará nuevamente hacia el 86% al final del día. En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.