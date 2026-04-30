El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 21 grados . En la mañana, la temperatura será de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 86% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% por la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h hacia las 04:00. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas.

La probabilidad de tormentas también estará presente, con un 45% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas durante el día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuirá a medida que avance la tarde, con un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias se irán disipando, con una probabilidad de precipitación que caerá a cero entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 15 grados, con una ligera brisa del sur que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse un poco si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.