El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 90% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia en este intervalo.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 18 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 18 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h. A medida que avance el día, el viento se irá suavizando, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones del viento pueden cambiar, especialmente si se producen tormentas.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 40% entre las 08:00 y las 14:00, y un 25% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, existe un riesgo considerable de que se desarrollen, especialmente en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para posibles cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones climáticas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.