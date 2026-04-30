El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas, con una expectativa de lluvia ligera que podría acumular hasta 0.1 mm. Esto se traduce en un día en el que es recomendable llevar paraguas o impermeable, especialmente durante las horas centrales.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento del sur-suroeste se hará más presente, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la temperatura, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la combinación de nubes y lluvia ligera podría hacer que el día se sienta más gris y sombrío.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan fenómenos severos. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que caigan a alrededor de 15 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, hoy en Nigrán se prevé un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento moderado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la debida precaución ante la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.