El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 20 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia del viento.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se anticipa una lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las horas posteriores, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para las condiciones húmedas y ventosas, y que consideren llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.