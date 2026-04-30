El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, así como de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 40% de probabilidad en las primeras horas y un 20% en las siguientes franjas horarias.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad aumente nuevamente, creando un ambiente húmedo y fresco.

En resumen, los habitantes de Moraña deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.