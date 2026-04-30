El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes persistentes, creará una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a mantener un tiempo fresco y algo incómodo para quienes prefieren temperaturas más cálidas.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Las lluvias más intensas podrían registrarse en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde la probabilidad de tormentas se sitúa en un 30%. Sin embargo, las precipitaciones no deberían ser motivo de gran preocupación, ya que se anticipan como ligeras y breves.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que hacia el final de la tarde y durante la noche, las nubes comiencen a despejarse ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a alrededor de 6 grados . La noche será tranquila, con cielos mayormente despejados y una brisa suave del norte.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en las horas centrales. Es un día ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.