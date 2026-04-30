El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de lluvia sean intermitentes. En las primeras horas, la probabilidad de precipitación es del 90% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia. Posteriormente, entre las 08:00 y las 14:00, la probabilidad de lluvia aumenta al 100%, lo que indica que las lluvias serán más intensas y continuas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las siguientes, aunque no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 35% durante la mañana.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 39 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren a salir.
En la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente a los 15 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las primeras horas del día.
A partir de las 18:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. La probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche, con cielos mayormente nublados y temperaturas que rondarán los 16 grados hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el cierre de un día que, aunque lluvioso, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
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