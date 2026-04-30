El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 a 16 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar abrigo.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Entre las 08:00 y las 14:00 horas, se prevé una probabilidad de lluvia del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm en este periodo. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de un chaparrón ligero, especialmente durante las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día. La combinación de la humedad y la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. Aunque las nubes seguirán presentes, se espera que la probabilidad de lluvia disminuya, especialmente después de las 14:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta también se reduce al 20%. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 19 grados hacia el final de la tarde, proporcionando un respiro antes de que caiga la noche.

La puesta de sol está programada para las 21:33, y aunque el cielo seguirá cubierto, las nubes altas podrían permitir que algunos rayos de sol se filtren, ofreciendo un espectáculo visual interesante al atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14 grados , y la humedad seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.