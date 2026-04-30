El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y aunque se prevén algunas lluvias escasas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 18 grados, pero se espera que vuelva a bajar a 16 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 90% durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la percepción de la temperatura sea un poco más elevada de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, disminuyendo a medida que avance el día, con rachas de 9 a 19 km/h en las horas posteriores. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25%, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, lo que podría ofrecer un respiro del cielo completamente cubierto, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día gris y húmedo, llevando paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.