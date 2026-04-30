El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 65%, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas máximas se esperan en torno a los 41 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-85% durante gran parte del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de que se presenten nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que llegue a los 18 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas.

La puesta de sol se producirá a las 21:33, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo menos colorido de lo habitual. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Marín, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.