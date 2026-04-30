El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y un ligero aumento a 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes durante la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 30% en el mismo periodo, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en la tarde, cuando las probabilidades de lluvia son más altas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.