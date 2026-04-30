El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con intervalos de nubes altas en las horas de la tarde. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 18 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación será ligera, con valores que alcanzarán hasta 0.2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias durante la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, se espera que estas sean escasas y no generen acumulaciones significativas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá una brisa suave que podría ser agradable en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 74% y el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la percepción de la temperatura sea un poco más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de alguna actividad eléctrica aislada.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que lleven un paraguas si planean salir durante la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.