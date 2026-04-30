El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, A Guarda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la mañana, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 mm de lluvia en varios periodos, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, es recomendable llevar un paraguas o un impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 90% de posibilidad de que se produzcan lluvias ligeras. Esto se complementa con una probabilidad de tormenta del 40% en el mismo intervalo, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en los momentos más intensos. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, pero las lluvias deberían cesar, dando paso a un ambiente más tranquilo. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de A Guarda en un entorno fresco y revitalizante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.