El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 45% hasta las 20:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca cubierto durante gran parte del día, con algunas variaciones hacia la tarde, donde podrían aparecer nubes altas. Esto podría ofrecer breves momentos de sol, pero en general, el día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La situación meteorológica será vigilada de cerca, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden variar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.