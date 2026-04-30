El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 10% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00, aumentando a un 30% entre las 14:00 y las 20:00.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas, con una ligera mejora en la probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 y 16 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta, en torno al 73% al final del día.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en algunos momentos. Las condiciones de viento también podrían generar algunas rachas fuertes, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Forcarei que tomen precauciones al salir, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.