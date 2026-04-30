El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 13 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde podría llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 26 km/h, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 100% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de A Estrada se enfrenten a algunas lluvias ligeras durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será suficiente para mojar el suelo y requerir paraguas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% entre las 2 y las 8 de la mañana, disminuyendo a un 15% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la aparición de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados por la tarde, pero el viento del suroeste seguirá soplando, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga más fresca.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se prevén a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.