El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un ligero aumento hasta los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mayor parte del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se registren lluvias escasas, especialmente entre las 06:00 y las 14:00 horas. La cantidad de lluvia esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las horas de la mañana y la tarde, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para la lluvia.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h desde el suroeste en las horas centrales del día. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 29 km/h, lo que podría resultar en un ambiente ventoso, particularmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, pero las lluvias deberían disminuir, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 13 grados, manteniendo la frescura de la jornada. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.