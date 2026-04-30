El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 30 de abril de 2026, Catoira se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, y la posibilidad de lluvia escasa será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.
Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total durante las horas más activas de la mañana y la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 84% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en los momentos más intensos.
A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de viento y humedad. Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría ofrecer un respiro momentáneo de la lluvia.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La tarde se verá marcada por un ambiente inestable, y es recomendable que los residentes de Catoira estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.
Hacia el final del día, las condiciones comenzarán a estabilizarse, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una ligera mejora en la visibilidad. Las temperaturas caerán a 14 grados por la noche, y el cielo permanecerá mayormente nublado. En resumen, se prevé un día húmedo y fresco en Catoira, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo
- Ni cocacolas ni bollos: las cafeterías de institutos de Vigo se quedan sin vender
- Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
- Revolución en los gimnasios 'low cost' de Vigo: la fusión de Vivagym y Synergym condiciona la apertura de dos centros