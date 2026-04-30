El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la nubosidad será notable, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto", lo que sugiere que la luz del sol tendrá dificultades para atravesar las nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante que los habitantes de A Cañiza estén preparados para la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y el mediodía.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 85% y el 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Esto puede hacer que el día se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30%, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un ligero aumento en la actividad eléctrica. Sin embargo, la probabilidad de tormentas severas es baja, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta será más bien pasajera y no debería causar mayores inconvenientes.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.