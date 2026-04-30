El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de nubes y algunas lluvias ligeras. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 100% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.2 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La temperatura se mantendrá estable durante la mayor parte del día, con mínimas de 15 grados en la tarde y máximas que podrían llegar a los 18 grados hacia el final de la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá un 20% entre las 14:00 y las 20:00.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 15 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cangas que se preparen para un día de lluvia ligera y viento, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas que se esperan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.