El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y aunque se prevén algunas lluvias escasas, la cantidad de precipitación será mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 18 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales, para luego recuperarse a 17 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 74% hacia la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 16:00 y las 17:00. Este viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más suave por la mañana y aumentando a medida que avanza la jornada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La tarde podría traer consigo un ligero aumento en la actividad eléctrica, aunque las condiciones generales seguirán siendo de cielo cubierto.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 23:00. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que permitirá que la noche transcurra sin mayores inconvenientes. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Cambados, con lluvias escasas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.