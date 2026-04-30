El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con algunas posibilidades de chubascos dispersos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá constante, contribuyendo a la sensación de humedad en el ambiente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se estima un 45% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos episodios de tormenta aislada, aunque no se anticipan eventos severos. A partir de la mañana, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente.

Los ciudadanos de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.