El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "cubierto" y "cubierto con lluvia escasa". La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de que se produzcan lluvias ligeras. Esto sugiere que los residentes de Bueu deberían estar preparados para llevar paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que significa que, aunque no es muy probable, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto y las condiciones seguirán siendo inestables.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de inclemencias, manteniendo a mano ropa adecuada para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.